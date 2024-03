Festa di Sant'Efisio, Rais Terzo Guardiano ed Ena Alter Nos

Entra ancora più nel vivo la 368/a edizione della Festa di Sant'Efisio che si svolge a Cagliari ininterrottamente dal 1652 con la processione dell'1 maggio.

Dopo il primo atto ufficiale con l'indicazione dello stampacino Fabio Rais, 43 anni, come Terzo Guardiano, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha annunciato durante l'ultima seduta del consiglio comunale, la nomina del dirigente comunale Giovanni Ena ad Alter Nos. Si tratta della figura che rappresenterà il sindaco e tutta la città per tutti i giorni della processione sino al 4 maggio, giorno del rientro del simulacro del Santo da Nora.

"Questa nomina rappresenta anche un riconoscimento straordinario per il contributo significativo fornito da Ena al servizio pubblico e alla comunità di Cagliari", fa sapere il Comune in una nota.



