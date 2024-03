Rogo nella notte in una ditta di smaltimento rifiuti a Quartu

Un devastante rogo si è sviluppato durante la notte all'interno di un capannone della Promisa di Quartu Sant'Elena, una società che si occupa di smaltimento e trattamento di rifiuti industriali.

Le fiamme, le cui cause non sono state accertate, si sono sviluppate, nell'area di stoccaggio in via Pira intorno alle 22.

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco del comando di Cagliari con 4 mezzi (una autopompa, due autobotti e il carro-autoprotettori) con un totale di 15 uomini.

I vigili del fuoco hanno lavorato su più fronti del rogo, riuscendo ad evitare la propagazione all'intera struttura.

Spente le fiamme, con l'ausilio di mezzi meccanici, si è provveduto alle operazioni di smassamento, bonifica ed estinzione dei focolai ancora accesi. L'intervento si è protratto sino all'alba. Nessuno è rimasto ferito, i danni sono ancora da quantificare.



