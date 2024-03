Il pesce povero conquista spazio nei menu dei ristoranti

È chiamato pesce povero, in realtà è ricco di proprietà benefiche per la salute e gusto. Per favorire un maggior consumo di specie meno pregiate ma saporite e che fanno parte della tradizione culinaria dell'Oristanese parte un progetto di educazione alimentare e sensibilizzazione per operatori e consumatori con una serie di attività. Con lo slogan "Meno nobile ma molto buono" fanno fronte comune Uecoop Sardegna, Alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano, Its Academy, Coldiretti e Campagna Amica Oristano, chef e ristoratori della Provincia di Oristano, Consorzio della Vernaccia di Oristano.

Acciughe, sugarelli, moscardini bianchi, muggini e pesci sciabola, boghe, menole, occhiate, aguglie, sardine, sono alcune delle specie di pesci, sia di mare che d'acqua dolce, dimenticate dal mercato. "Cercheremo di valorizzare e riscoprire ricette a base di pesci stagionali, locali, scarsamente consumati nei ristoranti e punti vendita da inserire nei menù di ristoranti e agriturismi provinciali", spiega Marino Illotta coordinatore regionale Uecoop. Il progetto coinvolge chef e locali di ristorazione, operatori ittici e consumatori. "Con la consapevolezza che il pesce 'povero' è sano, economico perché la scarsa richiesta ne fa diminuire il prezzo e fa bene all'ambiente. Il suo consumo consentirebbe minore pressione su altri pesci molto sfruttati, riducendo le conseguenze negative di queste errate pratiche di consumo sulla biodiversità marina e lacustre - aggiunge Illotta- riscoprire il pesce dimenticato vuol dire mangiare più sano e vario, proteggere gli ecosistemi di mari e laghi, sostenere le economie dei diversi territori portando in tavola pesci locali invece che di importazione, ancora, dare dignità a specie che spesso vengono scartate e, così facendo, ridurre gli sprechi".

Ricette tradizionali di un tempo saranno proposte a breve dai ristoratori con una turnazione. Intanto il 22 alle 11 all'alberghiero quattro chef in occasione della presentazione del progetto, presenteranno altrettante ricette. Potranno poi essere degustati "Paccheri con fumetto di muggine e bottarga" e "Sardine in agrodolce", preparati dagli studenti.



