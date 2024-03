Sportello d'ascolto e consulenza psicologica per le adozioni

Sportello d'ascolto e consulenza psicologica gratuito a Cagliari. Si rivolge a genitori o familiari di persone adottive e a bambini e bambine, ragazzi e ragazze o adulti adottivi, sia di adozione internazionale che nazionale.

Perché - spiegano i promotori dell'iniziativa - chi pensa che l'adozione si concluda con l'ingresso in famiglia del bambino o della bambina, è decisamente fuori strada.

È proprio da quel momento in poi - avverte il Ciai, Centro italiano aiuti all'infanzia - che il nuovo gruppo familiare che si sta costituendo ha più bisogno di sostegno, di vicinanza, di ascolto.

Per questo il Ciai - grazie al finanziamento della Regione - organizza degli incontri gratuiti in presenza nella sede cagliaritana di via San Lucifero 87. Oppure online per i residenti in altre località.

Il servizio è attivo, previo appuntamento, tutti i venerdì dalle 15.30 alle 18.30. La consulenza sarà gestita dallo staff Ciai, la psicologa e psicoterapeuta Maria Grazia Rubanu e la psicologa e psicoterapeuta in formazione Margherita Angioni.





