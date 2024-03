Calcio: per il Cagliari inizia la vera corsa salvezza

Cagliari sconfitto a Monza dopo quattro risultati utili consecutivi. Ora la sosta di campionato per gli impegni delle nazionali. E poi nove partite che valgono la salvezza.

Ventisette punti in palio, per rimanere in A ne servono dieci o undici. Il ko firmato da Daniel Maldini non ha cambiato di molto la classifica dei rossoblù. Se ne è andato il Lecce che ora ha due punti in più della squadra di Ranieri. Mentre la Salernitana, proprio in seguito alla sconfitta interna con i salentini, sembra già mentalmente fuori dalla lotta.

Tutte le avversarie del Cagliari hanno perso. E ora Scuffet e compagni sono quintultimi con il Verona, proprio la squadra che arriverà il lunedì di Pasquetta alla Domus. Sarà una gara fondamentale, anche se non decisiva: un match che il Cagliari dovrà vincere, ma che soprattutto non dovrà perdere.

Cagliari e Verona sono le due squadre più in forma - guardando i punti conquistati nelle ultime cinque gare - tra le sette in corsa per evitare la B. I rossoblù, dopo la partita di sabato, si godono tre giorni di riposo. Poi sarà full immersion nella missione A. La squadra si ritroverà mercoledì ad Assemini.

Per il giorno dopo dovrebbe essere ufficializzata un'amichevole con il Selargius.

Ranieri per una settimana e mezzo avrà la rosa decimata dalle convocazioni in Nazionale. Ma il mister potrà lavorare con i giocatori fermati o semi bloccati da infortuni. Conta di recuperare Mina, Gaetano e Luvumbo. E spera di riavere Makoumbou al cento per cento visto che la scorsa settimana il centrocampista ha saltato due allenamenti.

Per il resto partono Prati e Oristanio con l'Under 21 (qualificazioni all'Europeo 2025 contro Lettonia e Turchia), Lapadula con il Perù (Nicaragua e Repubblica Dominicana), Shomurodov con l'Uzbekistan per le qualificazioni mondiali con Hong Kong. E ancora Wieteska con la Polonia, Hatzidiakos con la Grecia. Via anche Nandez con l'Uruguay (selezione Paesi Baschi e Costa d'Avorio) e Obert convocato dalla Slovacchia di Calzona.





