Cagliari, bonifica ambientale in arrivo per discarica a Bonaria

Bonifica ambientale in arrivo per la discarica di via Milano a Cagliari, a poche decine di metri dalla basilica di Bonaria. Lo annuncia il Gruppo d'Intervento Giuridico che si è occupato del caso della piccola 'terra dei fuochi', così l'hanno definita gli ecologisti, con amianto e rifiuti bruciati.

Secondo le informazioni raccolte dall'associazione sarà il comune di Cagliari con il Servizio igiene del suolo ad effettuare l'intervento al posto del detentore dell'area. I tempi previsti, spiega il Grig dando conto della risposta del municipio, dovranno essere valutati sulla base delle disponibilità economiche dell'amministrazione e compatibilmente con le procedure riguardanti la normativa degli appalti pubblici.

Nella discarica, ricordano gli ecologisti, anche detriti, imballaggi, rottami, mobili, batterie esauste, oltre al già citato amianto (eternit) e tracce di vasti roghi di rifiuti.





