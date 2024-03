Bomba a Ottana: sindaco Nuoro, 'vile attacco alla comunità'

"Un vile attacco non solo all'amministrazione del paese, ma alla comunità nel suo insieme". Così il sindaco di Nuoro Andrea Soddu dopo l'attentanto dinamitardo che la scorsa notte ha devastato l'ingresso del municipio di Ottana. "Esprimo la mia più ferma condanna per questo vile gesto e la piena solidarietà al sindaco Franco Saba e a tutta la comunità di Ottana. In questo momento di difficoltà - sottolinea Soddu - dobbiamo rimanere uniti e determinati nel contrastare qualsiasi forma di violenza e nell'affermare i valori della democrazia e della convivenza civile".



