Bomba a Ottana: Lai (Pd),'su sicurezza solo promesse elettorali'

"Farebbe bene il Governo a mantenere le tante promesse sul fronte della sicurezza che sono restate solo negli impegni elettorali: non sembra in grado di tutelare l'ordine pubblico e gli amministratori locali mentre si occupa di perseguitare cortei studenteschi o poveri migranti che fuggono dalle guerre". È la riflessione del deputato del Pd Silvio Lai sulla bomba esplosa nella notte davanti al Municipio di Ottana.

"Esprimiamo la più ampia solidarietà al sindaco Franco Saba e alla sua amministrazione per il gravissimo atto di intimidazione subito - prosegue il parlamentare sardo - Una bomba sulla porta del municipio che esplode nella notte è una sfida alla democrazia e va respinta in tutti i modi - chiarisce Lai - Sono atti che mostrano quanto sia difficile essere un amministratore locale se non si è tutelati e se non si interviene per prevenirli. Ci sono zone nelle quali si rischia di avere un deserto democratico".



