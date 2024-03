Bomba a Ottana: il sindaco,'il paese non lo merita, vado avanti'

"Ottana non si merita questo, e noi continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto". Lo ha dichiarato ai microfoni del Tg di Videolina il sindaco del paese, Franco Saba, a poche ore dall'attentato dinamitardo della scorsa notte davanti al municipio. "Sono molto deluso, e con me tutta l'amministrazione", ha ammesso il primo cittadino. "Porteremo a Ottana ancora di più", è comunque la sua ferma reazione. "Se qualcuno ha da lamentarsi lo faccia pubblicamente - è l'invito - ci dimostrino che non stiamo lavorando bene".

L'amministrazione guidata da Saba è in carica dal 2020 e Ottana tornerà al voto nel 2025, perciò il grave atto intimidatorio non ha alcun legame con l'imminente tornata elettorale che in Sardegna interesserà 28 Comuni. Secondo quanto emerge da ambienti investigativi, l'esplosione avvenuta intorno all'una di notte non avrebbe alcun legame nemmeno con le proteste in atto anche nel Nuorese contro l'installazione di impianti di energia rinnovabile.



