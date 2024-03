Bomba a Ottana: Giagoni (Lega), 'colpita tutta la comunità'

"Desidero esprimere la mia assoluta vicinanza e solidarietà al sindaco e a tutta la comunità di Ottana per il vile atto intimidatorio subito questa notte". Lo dichiara il deputato della Lega Dario Giagoni. "Tale deplorevole gesto colpisce nel profondo tutta la comunità ottanese, si tratta - sottolinea - di un atto intimidatorio perpetrato in primis contro quanti credono fermamente nel nobile valore delle Istituzioni e del lavoro".

Il parlamentare sardo si dice "assolutamente certo che la paura e la violenza non potranno mai fermare la voglia di lottare con coraggio al servizio della propria gente, non potranno mai superare la buona volontà dei cittadini onesti che guardano all'operato delle amministrazioni con speranza e fiducia. Nell'augurarmi che i responsabili vengano tempestivamente identificati non posso che auspicare che questa scia di atteggiamenti indegni per un società civile si arrestino nell'immediato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA