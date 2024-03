Pasqua solidale con le 'colombe di pace' targate Emergency

Sabato 23 e domenica 24 marzo, Emergency sarà presente a Cagliari, Guspini e Senorbì e in oltre 200 piazze italiane con la sua "colomba di pace". L'iniziativa è pensata per chi vuole donare un simbolo di pace ad amici e familiari o farsi un regalo in occasione delle festività pasquali sostenendo l'impegno di Emergency per il diritto alla cura e i suoi ospedali e ambulatori in Italia e nei Paesi in cui opera come Afghanistan, Eritrea, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda.

Il dolce, dal peso di un chilo, è prodotta da Vergani, storico marchio della tradizione dolciaria italiana e milanese, e contiene solo ingredienti di eccellenza, e ha un costo di 20 euro.

A Cagliari la vendita della colomba di pace sarà effettuata il 23 inPiazza Yenne, dalle 15 alle 20, e il 24 in Piazza Ravot, fronte Bastione Saint Remy, dalle 10 alle 14. Sempre il 23 i volontari di Emergency saranno presenti a Guspini al Centro Commerciale Neapolis, loc. Is Boinargius, dalle 9 alle 13, e a Senorbì in piazza Sant'Antonio, dalle 16 alle 20.(qui anche la domenica 24 dalle 8 alle 13).

Sarà possibile acquistare il dolce caratteristico di Pasqua anche online sul sito https://shop.emergency.it/ dove, in più, sarà possibile trovare in vendita anche altri dolci pasquali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA