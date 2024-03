Basket: la Dinamo prende lo slancio per i playoff

A Venezia la Dinamo Banco di Sardegna si conferma 'ammazzagrandi': dopo avere sconfitto domenica scorsa la Virtus Bologna, ieri Sassari ha espugnato il Taliercio per 71-78, annichilendo la ex vicecapolista e rilanciando le proprie ambizioni nella corsa ai playoff, distanti ora solo 2 punti.

I biancoblu di coach Nenad Markovic hanno giocato una partita da incorniciare, trovando come eroi di giornata il centro francese Stéphane Gombauld, immarcabile sotto canestro (22 punti e 6 rimbalzi), e il play Alessandro Cappelletti, brillante in regia e preciso al tiro (10 punti, 5 rimbalzi e 4 assist).

"Sono contento perché abbiamo portato in campo un grande spirito, non abbiamo giocato bene il primo quarto ma poi abbiamo lottato alla grande. Abbiamo eseguito il piano partita, abbiamo avuto qualche problema a muovere la palla ma siamo stati bravi a punire la difesa di Venezia dove volevamo. Grande vittoria", ha commentato Markovic a fine partita tenendo a bada l'entusiasmo.

"La partita più importante è sempre la prossima quindi ci proiettiamo su quella con Brescia. Playoff? Per adesso non ci pensiamo. I ragazzi sono stati bravi hanno cambiato faccia e atteggiamento, il loro modo di lavorare è cambiato e per questo sono cambiati anche i risultati. Questo è quello che conta di più. La strada è ancora lunga, il campionato è lungo, restano otto partite e le affrontiamo una alla volta".

E dopo due imprese consecutive contro Bologna e Venezia, domenica al PalaSerradimigni la Dinamo cercherà il tris contro la prima della classe, la Germani Brescia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA