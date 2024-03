Liverani, 'dignità e rispetto sino alla fine'

"Stagione complicata, ma bisogna mostrare dignità e rispetto per tutti sino all'ultima giornata".

Così Fabio Liverani dopo la sconfitta della sua Salernitana a Cagliari. "Peccato - ha osservato - perché l'avevamo ripresa. Se fossimo rimasti concentrati avremmo potuta riacciuffare la partita nel finale. Ci sono stati degli errori, il quarto gol del Cagliari ci ha tagliato le gambe. La squadra però ha fatto bene. Abbiamo letto però male la partita negli episodi dei gol: palle dritte da gestire meglio. Ci sono stati errori anche in una partita già compromessa".

Messaggio di Liverani ai tifosi: "Fanno tanti sacrifici - ha puntualizzato - dobbiamo accettare in silenzio il loro disappunto". Emozioni cagliaritane? "Sto bene quando torno nei posti dove sono stato - ha concluso - la lotta salvezza è molto serrata. Il Cagliari è una squadra solida, che bada al sodo".





