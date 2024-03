Accademia olearia porta la Sardegna al primo posto in Italia

L'olio extravergine Dop Sardegna Biologico dell'Accademia Olearia di Alghero ha ottenuto il primo posto nella categoria Fruttato Medio del Concorso Olio Capitale organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia. Olio Capitale Expo, in corso di svolgimento a Trieste, è il salone degli extravergini tipici e di qualità più importante d'Italia.

Durante l'evento hanno ottenuto la menzione d'onore dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva altre due eccellenze della produzione di Accademia Olearia, il "Riserva del produttore" Sardegna Dop e il Biologico.

Gli attestati di qualità ottenuti a Trieste si affiancano ad altri tre riconoscimenti di grande valore internazionale già conquistati dall'inizio dell'anno: le ambite 5 Gocce della Guida Bibenda, con un triplo riconoscimento per il Gran Riserva Giuseppe Fois, il Dop Sardegna Biologico Fruttato Verde e il Monocultivar Bosana, premiati e inseriti nella prestigiosa Guida alle eccellenze del Made in Italy.



