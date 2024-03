Torna l'Ulassai Festival, dedicato agli sport all'aperto

Per gli amanti dell'arrampicata e degli sport all'aria aperta, torna la quarta edizione dell'Ulassai Festival, che quest'anno propone una highline che supera i 150 metri di altezza e i 500 di lunghezza.

L'evento, in calendario dal 31 maggio al 2 giugno con spazi dedicati a trekking, mountain bike e yoga, è promosso dal comune ogliastrino e organizzato dall'agenzia di Comunicazione Mate, all'interno del progetto "Ulassai: dove la natura incontra l'arte finanziato nell'ambito del Pnrr".

Nella cornice del paese, ricco di bellezze naturali e culturali, si inseriranno le visite e le attività nella Stazione dell'arte, il museo d'arte contemporanea dedicato all'opera di Maria Lai, la grande artista di Ulassai scomparsa nel 2013.

La manifestazione è stata pensata e realizzata per appassionati e professionisti provenienti dall'Italia dall'Europa, che potranno vivere un fine settimana di sport in un contesto naturalistico e paesaggistico unico nel suo genere.

Dopo l'inaugurazione di venerdì 31 maggio, il programma si svilupperà nel weekend dell'1 e 2 giugno, con due giornate di sport all'aria aperta nel territorio comunale di Ulassai. Il festival sarà impreziosito e accompagnato da eventi musicali, sessioni di talk con atleti professionisti, cineforum e degustazioni enogastronomiche.

Sarà una vera e propria immersione nel cuore delle eccellenze del territorio e del turismo sportivo, in cui saranno coinvolti bambini, ragazzi o adulti, dilettanti o professionisti, in una serie di attività modulate in relazione alle differenti categorie di partecipanti. Tutte le iniziative verranno realizzate in collaborazione con diverse organizzazioni locali, come la Pro loco e altre associazioni sportive legate al climbing e attività all'aria aperta presenti ad Ulassai.



