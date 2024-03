Tim e Erg, a Cagliari progetto Missione ambiente per scuole

Ha fatto tappa oggi a Cagliari il progetto "Missione Ambiente - Generazioni a scuola di sostenibilità" lanciato da TIM ed ERG, tramite ERG Academy, su scala nazionale e volto alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale.

Un doppio appuntamento che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse dell'Istituto Istruzione Superiore Buccari-Marconi e del Liceo Scientifico Dante Alighieri.

L'iniziativa, che coinvolge dieci città italiane, prevede per ogni tappa specifiche sessioni di approfondimento su sostenibilità, tutela ambientale e transizione ecologica. Il progetto, infatti, è inserito nel percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) delle scuole secondarie di secondo grado, che eredita le finalità dell'ex alternanza scuola lavoro. L'obiettivo è contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità con un focus particolare sulla preservazione e sulla protezione del nostro pianeta.

Gli incontri di oggi all'Istituto Buccari-Marconi e al Liceo Dante Alighieri hanno avuto l'obiettivo di promuovere un modello orizzontale e collaborativo e hanno previsto un ampio spazio di dibattito tra esperti ed esperte aziendali e gli studenti al fine di favorire lo scambio e il dialogo tra le diverse generazioni presenti.

Hanno partecipato Andrea Ferrazzi di TIM e per ERG Gianluca Gramegna e Paola Ferrara. Ha moderato gli interventi Cristina Sivieri Tagliabue, curatrice dell'iniziativa, fondatrice e direttrice del quotidiano online La Svolta, media partner dell'iniziativa.

Partner organizzativo del progetto è ELIS, ente educativo non profit da sempre attivo nel mondo della scuola con varie attività a supporto della crescita e dell'orientamento degli studenti.



