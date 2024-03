Sicurezza in Gallura, focus su droga e disagio giovanile

Droga e disagio giovanile sono i principali problemi su cui è urgente potenziare gli interventi delle forze dell'ordine e delle istituzioni in Gallura.

Un'emergenza su cui si è focalizzato il vertice di stamattina del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato a Sassari dalla prefetta Grazia La Fauci, al quale hanno partecipato i sindaci dei maggiori comuni galluresi, l'amministratore della Provincia di Sassari, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso.

"Si è parlato della microcriminalità che affligge i territori e della mancanza di sicurezza percepita dai cittadini.

La microcriminalità è spesso collegata allo spaccio di droga e al disagio giovanile. Non basta la repressione ma è necessario prevenire anche attraverso iniziative di tipo sociale", ha spiegato al termine della riunione la prefetta La Fauci.

Riguardo agli organici delle forze dell'ordine la prefetta ha annunciato un potenziamento: "Sarà rilevante e avrà bisogno di tempi, intanto sarà razionalizzato l'esistente, evitare duplicazioni e i numeri che abbiamo attualmente possono dare maggiori risultati".

La richiesta di forze fresche è stata ribadita dai procuratori Patronaggio e Capasso: "Abbiamo sottolineato come la Procura di Tempio Pausania sia sottodimensionata rispetto a un territorio che presenta alcune criticità per quanto riguarda la repressione dei reati", ha detto il procuratore generale.

Concetto rafforzato dal procuratore di Tempio Pausania: "La Gallura è al primo posto come afflussi ma ultima come mezzi, risorse e personale. Il questore ha garantito un aumento di organici da 60 a 90 al commissariato di Olbia e da 25 a 45 in quello di Cannigione. Ma serve un aumento degli organici di magistrati, di personale amministrativo e di polizia giudiziaria".



