Moby e Tirrenia all'Itb Berlino con nuove linee e 3 compleanni

Moby e Tirrenia all'Itb di Berlino per presentare nuove linee e festeggiare tre anniversari. Uno, il cinquantesimo delle tratte per la Corsica riguarda anche gli storici collegamenti fra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. Da Ajaccio raddoppia la tratta fra Corsica e Sardegna, amata dai turisti di entrambe le isole, grazie al prolungamento fino a Porto Torres.

Sarà l'occasione per presentare al mercato tedesco, che già nella scorsa stagione ha apprezzato Moby Fantasy, anche l'altro traghetto gemello più grande e più green al mondo: Moby Legacy, appena entrato in linea fra Livorno e Olbia. E proprio Fantasy e Legacy, dalla metà di marzo, collegheranno il porto toscano con quello sardo.

Gli altri compleanni da festeggiare: i 25 anni di Moby Lines Europe, la traduzione internazionale del gruppo, e i 45 anni della presenza di Moby in Germania, storico mercato di riferimento, rotte amate dai viaggiatori tedeschi, che apprezzano da sempre il network di rotte servite in Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d'Elba.

Moby ha raccolto i principali premi assegnati dalle associazioni di consumatori tedesche, basati sul giudizio dei passeggeri, come "miglior compagnia di traghetti", conquistando sul campo la fiducia dei viaggiatori in Germania e negli altri Paesi dell'Europa continentale. Ma non è finita, perché l'estate 2024 sarà anche quella del collegamento diretto fra Piombino e Bastia. Nel 2023 hanno scelto di viaggiare con Moby 548.203 passeggeri che si sono prenotati con Moby Lines Europe, che all'Itb di Berlino presenterà anche il suo nuovo logo.



