Il Poettofest si allarga, 4 giorni di musica nel lungomare

Poettofest anche quest'anno in riva al mare. Ancora top secret la lista degli ospiti. Μa - spiegano gli organizzatori - l'edizione 2024 sarà la più grande mai prodotta con quattro giornate di musica: il 27, 28 e 30 aprile e naturalmente il primo maggio.

La produzione e la direzione artistica sono affidate a Tra le Nuvole, società che firma anche Cagliari Tattoo Convention e Oktoberfest.

Poettofest sarà un vero e proprio villaggio musicale pronto ad accogliere numerosi generi musicali come la musica rap, la trap, pop, dance, rock fino a melodie elettroniche.

Sul palco principale, durante i quattro giorni di spettacolo, si alterneranno i big della musica italiana, artisti affermati e performer locali e i vincitori del contest che ogni anno permette ai migliori cantanti e alle migliori band emergenti di esibirsi davanti a migliaia di persone.

Sono tanti gli artisti che hanno calcato il palco nelle precedenti edizioni. Tra gli altri Lo Stato sociale, Mad Man, Gue Pequeno, Big Fish, Piotta, Ketama126, Jake la Furia, Luna, Bresh, Fred De Palma, Boro Boro, Rocco Hunt, Il Pagante, Nerissima Serpe, Clara, Gemitaiz, Mad Man, Diss Gacha, Nerone, Ensi, Sottotono, Icy Sub Zero.



