Giovanni Bietti presenta Tosca al Teatro ridotto 'Melis'

Una tra le più amate opere e un brillante divulgatore e musicologo. Giovanni Bietti ritorna a Cagliari per presentare Tosca di Giacomo Puccini al Carmen Melis, il nuovo teatro ridotto inaugurato di recente al Lirico di Cagliari. L'appuntamento è per giovedì 7 marzo, alle 17.

Il capolavoro pucciniano va in scena, venerdì 15 marzo alle 20.30. E' il secondo titolo della Stagione lirica e di balletto 2024 del Lirico.

Considerato uno dei migliori divulgatori musicali italiani, Bietti è compositore, pianista e musicologo. È collaboratore esterno dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma ed ha, inoltre, insegnato composizione al Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" di Catania ed Etnomusicologia all'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Tiene regolarmente conferenze ed in particolare concerti-conferenze, direttamente al pianoforte, in molti dei più prestigiosi enti musicali italiani Ad aprire la presentazione saranno il soprano Ira Bertman - che interpreta Floria Tosca - e il tenore Fabio Serani - Mario Cavaradossi. Davanti al pubblico interpreteranno rispettivamente le celebri arie "Vissi d'arte" e "E lucevan le stelle" con l'accompagnamento al pianoforte di Francesca Pittau. L'ingresso alla presentazione è libero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA