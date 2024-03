Sardegna: Todde, 'abbiamo un buon vantaggio, sono serena'. Sono 19 i seggi mancanti

A una settimana esatta dal voto in Sardegna, regna ancora il caos sull'esito delle elezioni. La governatrice in pectore Alessandra Todde si dice serena ma dovrà attendere molto probabilmente sino a fine mese per essere proclamata la prima donna presidente della Regione in 75 anni. Il distacco con il candidato del centrodestra Paolo Truzzu - secondo dati non ufficiali - si sarebbe assottigliato. Ora bisogna attendere che gli uffici dei Tribunali finiscano il lavoro di verifica delle sezioni mancanti per poi inviare tutti i verbali alla Corte d'appello di Cagliari, cui spetta il compito di proclamare il nuovo presidente della Regione e i 60 eletti in Consiglio regionale.

Sezioni mancanti che - come ha precisato oggi la Regione - sono 19 e non 22 come circolato in questi giorni. Era stato completato in Zona Cesarini, infatti, lo spoglio in due seggi a Sorso e uno a Bonarcardo. E ballano anche 20mila schede nulle. Confusione che potrebbe avere ripercussioni anche nelle prossime regionali in programma in Abruzzo, dove la stessa Todde ha annunciato che si recherà l'8 marzo per il comizio di chiusura del candidato presidente del centrosinistra Luciano D'Amico. Anche in Abruzzo, infatti, M5s e Pd si presentano assieme con le altre forze di centrosinistra. E la stessa Todde oggi ha ribadito che "l'unica strada possibile per costruire un'alternativa seria e solida di centrosinistra è l'alleanza del M5s con il Pd".

Il vantaggio che si sta riducendo e l'incognita di un riconteggio dei voti in Sardegna potrebbe infastidire il centrosinistra e dall'altra parte dare una spinta al centrodestra nel rush finale della campagna elettorale abruzzese. Ma Todde precisa: "la legge non prevede il riconteggio totale. Si può fare ricorso al Tar nelle singole circoscrizioni, con delle motivazioni precise. Io sono molto serena, poi naturalmente aspettiamo la comunicazione della Corte d'appello. I dati in nostro possesso delle sezioni mancanti ci lasciano tranquilli. Abbiamo una forchetta tra i 1450 e i 1600 voti. Questo è il conto finale per noi, ben lontano dai 200 o 400 voti di scarto che ho sentito vagheggiare da qualche giorno". Dalla parte di Truzzu - che ha sempre detto di voler attendere l'ufficialità prima di prendere decisioni su un eventuale ricorso - non mollano: "malgrado la sconfitta, per ora, nessuno si ritira - afferma il deputato di FdI Salvatore Deidda -. Non mi illudo, in base ai dati disponibili fino ad oggi non è possibile immaginare una rimonta. Prima vediamo come si conclude lo spoglio e poi decideremo il da farsi. Un conto è un margine di 1500-1200 voti, altro è 800-700. Noi comunque dobbiamo vigilare per garantire anche il rispetto dei quozienti che fanno scattare o no un consigliere in più. Non è un aspetto trascurabile".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA