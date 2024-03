Regione Sardegna, sono 19 e non 22 le sezioni mancanti

Sono 19 e non 22 le sezioni elettorali della Sardegna il cui scrutinio è in fase di completamento negli uffici dei Tribunali dei rispettivi territori. Lo precisa l'ufficio stampa della Regione Sardegna per fare chiarezza sui dati mancanti a una settimana dalla tornata elettorale per le amministrative. I seggi che non avevano completano in tempo lo spoglio sono 4 a Sassari, 3 a Sestu, 1 a Bonarcado, 3 a Luras, 2 a Musei, 2 a Serdiana, 2 a Silius, 1 a San Gavino Monreale, 1 a Villasor.



