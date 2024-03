Aou Sassari, il primo soccorso si impara a scuola

Si chiama "Basi di primo soccorso tra i banchi di scuola" il progetto ideato e organizzato dal personale medico e infermieristico della Medicina d'Urgenza dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari che ha come obiettivo principale l'introduzione di competenze teorico-pratiche legate all'emergenza sanitaria nel percorso scolastico, in particolare nella scuola primaria.

E il primo incontro con i bambini e i loro insegnanti è in programma il 6 marzo, alle 8,30: protagonisti saranno gli alunni delle 5A e 5B della scuola primaria di via Duca degli Abruzzi a Sassari. "È fondamentale promuovere una cultura del soccorso adeguato fin dalla giovane età", spiega il direttore del Pronto Soccorso dell'Aou di Sassari, Paolo Pinna Parpaglia.

Il progetto coinvolge attivamente tre dottoresse esperte nell'ambito della Medicina d'Urgenza: Antonella Sanna, dirigente medico, Monica Paccalli, coordinatrice, e Maria Paola Silvas, collaboratrice professionale sanitaria infermieristica.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la struttura di Formazione, ricerca e sperimentazione clinica diretta dal professor Giovanni Sotgiu: "Investire nella formazione dei più giovani in materia di primo soccorso - afferma il docente - è cruciale per creare una società consapevole e pronta a fronteggiare le emergenze con tempestività e competenza".

Attraverso lezioni interattive e pratiche, gli studenti delle classi 4° e 5° della scuola primaria acquisiranno competenze cruciali come il riconoscimento delle situazioni di pericolo, le tecniche di primo soccorso, mentre i docenti potranno acquisire le prime nozioni delle tecniche salvavita. Inoltre, il progetto mira a sensibilizzare gli studenti sull'importanza della prevenzione, con consigli pratici quali l'uso delle cinture di sicurezza e del casco.

Dopo il primo incontro di mercoledì 6 marzo con la Primaria di via Duca degli Abruzzi, sono in programma altri tre incontri nelle scuole primarie di via Washington e di via Civitavecchia.





