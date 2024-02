Todde, 'mi piacerebbe voto on line per prossime regionali'

"Sono assolutamente favorevole al fatto che si possa votare online e mi piacerebbe anche per le prossime elezioni si possa estendere questa modalità anche per quanto riguarda la Sardegna". Lo ha detto la governatrice in pectore della Sardegna Alessandra Todde ai microfoni di Non Stop news di Rtl 102.5. "Mi piacerebbe che il biglietto per non uno studente fuori sede costasse quanto quello del treno - ha spiegato parlando della possibilità di far votare i giovani nella città dove studiano - Ecco questo, penso che permetterebbe molto facilmente e andare a tornare anche per votare"..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA