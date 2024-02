Setmana Santa de l'Alguer, scelta l'immagine per il 2024

Alghero si prepara a rivivere i riti della Setmana Santa, una serie di celebrazioni che tra fede, tradizione, identità e fascino rappresentano un momento di forte aggregazione comunitaria e di grande attrazione turistica.

Il primo passo è stato fatto con la scelta dell'immagine che caratterizzerà la comunicazione di quest'anno, realizzata dagli allievi del liceo artistico cittadino e selezionata da una commissione in cui erano rappresentate la Diocesi di Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, l'amministrazione comunale e la Fondazione Alghero.

L'opera scelta è di Adriana Caria, allieva del quinto anno dell'indirizzo di Architettura e Ambiente. Si intitola "Amor et Passio Domini", ed è ispirata al ciclo di affreschi della Cappella Scrovegni di Padova.

"Fede, cultura, tradizione e turismo: i riti della Setmana Santa de l'Alguer costituiscono il momento dell'anno in cui la comunità algherese si riappropria delle sue radici", spiega il sindaco Mario Conoci. "È un momento religioso e intimo e un evento dal forte richiamo, un'esperienza unica che dà di fatto il via alla stagione turistica", sottolinea l'assessore della Cultura e del Turismo, Alessandro Cocco.



