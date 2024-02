Todde, Beppe Grillo mi ha scritto "miracolosu"

"Come ho festeggiato la vittoria? Io sono sommelier, adoro vini come la vernaccia di Oristano o la malvasia di Bosa, ieri sera sono andata di vino rosso cannonau".

Così, ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la neo presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. "Mi ha scritto anche Beppe Grillo". Cosa le ha detto? "Miracolosu".

E sulla promessa fatta prima delle elezioni a Un Giorno da Pecora, Alessandra Todde ha detto: "Confermo, quando verrò a Roma mi tingerò una ciocca di capelli coi colori della Sardegna.

Farlo in diretta nello studio di Un Giorno da Pecora? Certo, mi sembra un'ottima proposta".

Video Un giorno da pecora, Todde: 'Mi tingo una ciocca con i colori della Sardegna'







Riproduzione riservata © Copyright ANSA