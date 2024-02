Pecorino etico solidale, nell'ultimo anno +33% di esportazioni

E' arrivato al settimo anno l'accordo 'Pecorino etico solidale' tra Biraghi, azienda lattiero-casearia piemontese, Coldiretti Sardegna e Filiera Agricola Italiana spa che consente di "dare la giusta remunerazione" ai pastori sardi e il "dovuto riconoscimento al valore del prodotto". L'attuale prezzo minimo garantito ai produttori sardi di pecorino romano è di 9 euro al chilo, ma nelle ultime settimane è arrivato a 12 euro.

L'accordo è stato festeggiato oggi a Torino, alle 'Gallerie d'Italia', dove è stato ricordato il +33% di export rispetto al 2022, gli oltre 1.500.000 chili di prodotto venduti dal 2017 ad oggi; il numero delle aziende sarde conferitrici, arrivato a 380.

Il Pecorino etico commercializzato da Biraghi è composto per il 60% da Pecorino proveniente dalla Sardegna e per il 40% dal Gran Biraghi, il prodotto di punta dell'azienda piemontese che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 171 milioni di euro e si appresta a festeggiare i 90 anni di attività. Biraghi è tra l'altro dall'anno scorso uno degli official partner della Nazionale italiana di calcio.

"Molte catene della grande distribuzione hanno accolto questo nostro progetto - ha sottolineato Claudio Testa, consigliere d'amministrazione di Biraghi - l'accordo nato nel 2017 ha consentito di dare ai pastori la giusta remunerazione e di garantire il giusto prezzo a tutta la filiera. Scommettere sulla tradizione casearia italiana premia sempre e il progetto del Pecorino Etico Solidale ne è la dimostrazione".

Un accordo "che rappresenta il miglior esempio di filiera che mette insieme produttori, trasformatori e chi commercializza - ha detto Luca Saba, direttore della Coldiretti Sardegna - Ha permesso di fare enormi passi avanti nel settore del pecorino se pensiamo che la collaborazione è stata attivata quando il pecorino era in grandissima difficoltà sul lato della remunerazione. A distanza di anni non solo la situazione è migliorata ma siamo arrivati a picchi storici".



