Sardegna: Sale (con Soru), compattato area indipendentista

"Queste elezioni sono servite per ricompattare tutta l'area indipendentista sarda, che era frazionata e queste votazioni sono state per noi un grande momento tattico". Lo ha detto Gavino Sale, uno dei leader dell'indipendentismo sardo, candidato a queste regionali con la lista Vota Sardinia, arrivato nella sede del comitato elettorale di Renato Soru, candidato governatore della Coalizione sarda.

"La cosa importante è che tutte le tematiche indipendentiste che abbiano portato avanti nelle battaglie di questi 15 anni e il tema Sardegna sono diventati centralità politica - ha ribadito Sale -. Da questo punto di vista noi siamo molto soddisfatti perché questo è semplicemente un inizio".

"Dal nostro punto di vista è già un successo - ha detto Sale - Essere o non essere in Consiglio regionale non cambia, perché abbiamo agito al contrario. Di solito si fanno cinque anni di battaglie e poi si va alle votazioni. Mentre queste elezioni sono arrivate come un fulmine a ciel sereno e le abbiamo usate per divulgare il verbo indipendentista".



