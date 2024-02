Sardegna: Mura, 'speriamo con Soru di arrivare al 10%'

"Mi pare che il dato si stia polarizzando man mano che passano le ore sempre di più con un testa a testa Todde e Truzzu. Per quanto riguarda noi stiamo vedendo se riusciamo a raggiungere il 10%". Così Romina Mura capolista di Progetto Sardegna nel collegio di Cagliari, commentando nella sede del comitato elettorale i risultati che arrivano dallo spoglio che vedono la coalizione guidata da Renato Soru all'8,10 per cento. "Sarebbe un bene, per come si è svolto anche il dibattito politico, che questa coalizione riuscisse a portare la propria voce in Consiglio regionale, però vediamo. Noi - ha spiegato la candidata consigliera, ex deputata del Pd - stiamo ricevendo dati ulteriori dai nostri rappresentanti di lista e la situazione sembra migliore di quella che arriva dai dati ufficiali. Mancano ancora i grandi centri e da lì si potrebbero avere risposte". La legge elettorale sarda prevede uno sbarramento al 10% per le coalizioni, se Soru non lo raggiungesse resterebbe fuori dall'Aula di via Roma.



