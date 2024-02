Calcio: Cagliari, ora o mai più, salvezza si gioca in 4 gare

Il Cagliari ritrova il gol di Luvumbo, ma rischia di perdere per un po' di tempo Pavoletti.

Per il bomber di Livorno distorsione alla caviglia destra. Sarà il primo caso da valutare domani pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista del primo vero e proprio spareggio salvezza domenica a Empoli. Meno grave sembra l'infortunio di Jankto, uscito anche lui prima della fine nella gara con il Napoli. In settimana però Ranieri potrebbe recuperare Sulemana, far crescere il minutaggio di Oristanio e riaccogliere nel gruppo anche Shomurodov. Ogni giocatore per il mister è importante per la corsa finale. Dalla gara con l'Udinese il tecnico si sta concentrando su una sorta di formazione (più o meno) tipo per definire l'assetto giusto per le ultime battaglie. La costante è rappresentata dallo schieramento a quattro in difesa e dall'impiego da "titolari" di Jankto, Deiola e Lapadula, giocatori da combattimento abituati a gare "sporche" e delicate.

Ieri poi Ranieri ha "inventato" un 4-2-3-1 per tenere la squadra alta e allo stesso tempo non scoprirsi troppo grazie soprattutto al sacrificio di Luvumbo a sinistra e Jankto a destra. Nandez dietro ha annullato Kvaraskelia giocando forse la migliore partita di questa stagione. Un pareggio miracoloso e in extremis, ma meritato. Ora però il Cagliari ha bisogno di alzare la media punti e quindi di vincere. Il calendario offre ai rossoblù quattro partite della verità con dirette concorrenti e squadre comunque alla portata di Mina e soci. Si comincia domenica a Empoli, poi alla Domus arriva la Salernitana. Quindi trasferta a Monza e gara delle gara in casa con il Verona. È l'ultima occasione. Perché poi il Cagliari dovrà affrontare Atalanta, Inter e Juventus.



