Calcio: Cagliari; frattura al piede per Pavoletti,out 2 mesi

L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti starà fuori per circa due mesi: gli accertamenti clinici hanno evidenziato la frattura composta articolare della base del quarto metatarso.

Il bomber di Livorno si è infortunato nel secondo tempo della sfida tra Cagliari e Napoli: era subentrato al posto di Lapadula. Lo stesso attaccante si è subito reso conto della gravità dell'infortunio segnalando di non essere in grado di riprendere il gioco. Sembrava solo una distorsione e invece oggi è arrivato il verdetto.

L'infortunio - spiega il club rossoblù - richiederà un trattamento conservativo, il giocatore inizierà nei prossimi giorni l'iter terapeutico. Dovrà stare fuori sino ad aprile. Con la possibilità, come successo nel caso di Oristanio, di accorciare i tempi per mettere il giocatore a disposizione di Ranieri per le ultimissime gare di campionato.



