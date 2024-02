LA SCHEDA: Come si vota

La legge elettorale sarda prevede il voto per eleggere il presidente della Regione e per rinnovare il consiglio regionale in una sola giornata. La consultazione è stata fissata per domenica 25 febbraio e gli elettori si potranno recare ai seggi dalle 6.30 (dopo le operazioni preliminari di ricostituzione del seggio) alle 22. Lo scrutinio inizierà lunedì 26 febbraio dalle 7 e andrà avanti sino alle 19.

Dopo questo orario le operazioni dei seggi si ritengono concluse e tutti i plichi, anche con risultati incompleti, saranno trasferiti nei tribunali di ciascuna circoscrizione elettorale.

Domenica ai seggi viene consegnata ad ogni elettore un'unica scheda di colore verde. Sulla scheda l'elettore può esprimere il proprio voto sia per il candidato alla presidenza della Regione sia per una qualunque delle liste circoscrizionali. E' possibile esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consiglieri delle liste circoscrizionali indicando il cognome o il nome e il cognome dei candidati prescelti. Nel caso di espressione di due preferenze (cosiddetta doppia preferenza di genere), queste devono riguardare due candidati di sesso diverso della stessa lista circoscrizionale.

PER VOTARE UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE Si traccia un segno nel relativo rettangolo che contiene il simbolo della lista prescelta.

PER VOTARE ANCHE UN CANDIDATO CONSIGLIERE Si scrive nel rettangolo il cognome del candidato consigliere e, in caso di omonimia, anche il nome e, dove occorra, la data di nascita. Come detto è possibile votare anche due candidati consiglieri ma di sesso diverso della stessa lista. In caso si esprima la preferenza per due candidati dello stesso sesso, il voto andrà solo al primo dei candidati indicati dall'elettore.

PER VOTARE IL CANDIDATO PRESIDENTE Si traccia un segno sul nome del candidato alla presidenza.

Se si vota solo il candidato presidente tale voto non si estende alla lista circoscrizionale VOTO DISGIUNTO PER VOTARE UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E UN CANDIDATO PRESIDENTE NON COLLEGATI Si traccia un segno nel rettangolo della lista circoscrizionale ed eventualmente si esprime il voto di preferenza; Si traccia un segno sul nome del candidato presidente non collegato alla lista o alla coalizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA