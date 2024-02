Protesta trattori, 'prefetto Sassari interceda su fondi Ue'

"Per sbloccare immediatamente la liquidazione degli aiuti comunitari alle aziende agricole intervenga la Prefettura di Sassari". Lo chiede Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli, annunciando di aver chiesto udienza al prefetto di Sassari.

Intanto l'organismo di cui è a capo non resta a guardare.

"Abbiamo affidato a un pool di avvocati l'incarico di sondare la possibilità di una diffida legale nei confronti degli enti regionali competenti e dell'assessorato regionale dell'Agricoltura", riferisce Piana. "Nonostante le promesse e gli impegni assunti per il pagamento entro il 21 febbraio della misura Psr/Csr, la situazione per agricoltori e allevatori sardi è sempre più grave e complicata - spiega - a oggi non c'è stato nessun pagamento e delle 12mila aziende escluse nei mesi scorsi dal pagamento pare che ne saranno liquidate poco più di 4mila".

Secondo Tore Piana la vicenda ha ormai i contorni "di una vera emergenza che costringe migliaia di agricoltori e allevatori sardi alla morosità sui mutui bancari, sulle cambiali agrarie e sulle fatture dei fornitori". Il Centro studi agricoli si dice "fortemente preoccupato per la tenuta economica di molte famiglie e per la conseguente tenuta sociale". Motivo per cui, insiste Tore Piana, "abbiamo chiesto al Prefetto di Sassari un'audizione urgente durantre la quale chiederemo il suo risolutivo intervento".



