Protesta trattori, avanti a oltranza con il presidio a Cagliari

Avanti con il presidio di Cagliari a oltranza. Non ci sarà- era stata presa in considerazione anche questa possibilità in vista delle elezioni- lo smantellamento della postazione con trattori e gazebo davanti al varco Dogana del porto di Cagliari, una opzione presa in considerazione in vista del voto di domenica 25 per le regionali."Il presidio non sarà smantellato in nessun modo - spiega all'ANSA uno dei portavoce, Fabio Pitzalis, noto per il documento letto sul palco di Sanremo - Abbiamo appena deciso che rimarrà. E sarà anche più forte di prima".

Avanti anche durante le elezioni. Si va verso la quarta settimana di occupazione. Anche stamattina una decina di trattori era in sosta nello sterrato all'ingresso di Cagliari. Ma molti agricoltori e pastori erano già partiti per partecipare alla manifestazione di questa mattina nel nord Sardegna.



