Basket: Pasquini, 'avanti così, fermi sul mercato per scelta'

"Ripartiamo dal roster attuale e dall'energia dell'ultima vittoria casalinga contro Cremona". È la linea indicata dal general manager della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Federico Pasquini, in attesa della ripresa del campionato dopo la pausa per gli impegni della Nazionale. Il prossimo appuntamento sul campo è fissato per il 3 marzo contro la Virtus Bologna, ma intanto il deus ex machina del triplete e degli altri successi di Sassari prova a mettere insieme i punti per definire lo scenario attuale e dare tranquillità alla squadra, allo staff tecnico, alla società e alla piazza, che forse sperava in qualche nuovo ingaggio per dare una scossa a una stagione fin qui interlocutoria.

"Siamo fermi sul mercato per scelta, è una strategia condivisa con coach Markovic, che prima di prendere decisioni affrettate ha chiesto di avere il tempo di valutare la squadra - prosegue il general manager biancoblu - siamo perfettamente focalizzati sulla stagione in corso e la società era pronta a intervenire sul mercato se lo avessimo ritenuto opportuno, ma per ora andiamo avanti così".

Senza aspettarsi troppo da Eimantas Bendzius, fuori per infortunio dal 3 settembre e vicino al recupero. "Non responsabilizziamolo troppo, ci vogliono ancora venti giorni per pensare al suo rientro, ma non chiediamogli troppo dopo uno top così lungo - chiede Pasquini - può essere un di più, ma al momento le nostre valutazioni sono fatte sulla base dei giocatori a disposizione". D'altronde, rimarca il dg, "stiamo entrando nella parte più importante della stagione, mancano dieci giornate, e siamo a 6 punti dal quinto posto e a +6 dalla zona calda della classifica", sottolinea. "Non pensiamo che Markovic abbia la bacchetta magica - conclude - ma il coach è convinto che con il lavoro si possa fare un finale di stagione degno della Dinamo".

