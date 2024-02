Protesta contro fallimento della Casa Divina Provvidenza

I dipendenti della casa di riposo Divina Provvidenza non accettano il fallimento della struttura, decretato dal tribunale di Sassari nel dicembre scorso, e questa mattina hanno manifestato con un sit-in davanti alla sede della Prefettura.

Ai 20 dipendenti della casa di riposo, che sperano sia cancellata la fine delle attività, prevista per il 26 marzo con la chiusura della procedura fallimentare, si sono uniti i familiari dei 42 ospiti della struttura, costretti a trovare una nuova dimora per i loro cari.

Gli operatori chiedono che la Divina Provvidenza possa essere assorbita dalla Asl di Sassari: "È una speranza che teniamo viva, per noi e per gli ospiti della struttura. Abbiamo chiesto un incontro in Prefettura per chiedere aiuto alle istituzioni", spiegano.



