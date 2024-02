Illuminazione pubblica, Edison investe 2 milioni su Iglesias

Edison Next avvia la riqualificazione energetica e tecnologica dell'illuminazione pubblica di Iglesias.

La società investirà nella città del Sud Sardegna circa 2 milioni di euro per interventi sull'illuminazione pubblica, la gestione per nove anni degli impianti e la fornitura di energia green, con un risparmio energetico annuo di oltre un milione di kWh e la riduzione delle emissioni in atmosfera di 425 tonnellate di CO2 all'anno. La luce in città sarà assicurata da oltre 3.200 punti a led e sistemi di telecontrollo e telegestione su 75 quadri elettrici. Il Comune di Iglesias e Edison Next, società del Gruppo Edison che si occupa dei processi di decarbonizzazione e della transizione ecologica, l'hanno annunciato oggi.

Il progetto partirà l'1 aprile. La superficie territoriale servita è di 208 chilometri quadrati, i cittadini che ne beneficeranno saranno circa 25mila.

"Con la riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica di Iglesias prosegue l'impegno di Edison Next nell'accompagnare le amministrazioni comunali in un percorso di decarbonizzazione e sostenibilità", ha detto Raffaele Bonardi, direttore Business to Government di Edison Next. "Il nostro progetto si basa su un'attenta analisi delle specificità e delle esigenze di un territorio straordinariamente dotato dal punto di vista naturalistico, ma caratterizzato da livelli di complessità notevoli", ha aggiunto.

"La riqualificazione dell'illuminazione pubblica segna una svolta per la nostra città", ha rimarcato il sindaco di Iglesias, Mauro Usai. "Efficientiamo un impianto vetusto, che creava disservizi - ha proseguito - gli spazi pubblici e le strade saranno più illuminate e sicure, miglioreremo in concreto la qualità della vita dei nostri cittadini, riducendo il fabbisogno energetico e l'impatto ambientale del servizio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA