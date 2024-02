Salvini, 'voto Sardegna referendum sul valore del lavoro'

"Domenica qui in Sardegna sarà un referendum sul valore del lavoro, il lavoro è sacro, dall'altra parte, invece, c'è il disvalore del non lavor". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini a Cagliari dal palco dell'evento finale della campagna elettorale per Paolo Truzzu.

Salvini attacca la sinistra sul reddito di cittadinanza: "Dicono, 'Ti pago per stare a casa a non lavorare', ma fatelo a casa vostra - tuona il leader della Lega - non in Sardegna dove c'è gente che andava in miniera". "Non vedo l'ora che arrivi domenica - aggiunge - per mettere giustizia a tante chiacchiere: il 2023 si chiude con un record storico per gli occupati in Italia".



