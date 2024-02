Al via il comizio dei leader per Truzzu, c'è anche Solinas

Al via alla Fiera di Cagliari il comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu per le regionali in Sardegna. Sul palco nel pomeriggio si alterneranno tutti i leader dei partiti che sostengono la coalizione e prenderà la parola anche il governatore uscente Christian Solinas. In attesa che arrivino in Fiera la presidente del Consiglio e leader di Fdi, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, nel padiglione secondo gli organizzatore ci sono già circa 3500 sostenitori di Truzzu e sono già arrivati Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa, Gianfranco Rotondi ("noi non ci appiccichiamo come vorrebbe la sinistra, siamo coesi e vinceremo" ha già detto dal palco). Si alternato a parlare anche i rappresentanti locali della coalizione.

SOLINAS, 'QUESTO CENTRODESTRA MERITA DI PROSEGUIRE' - "Questa formula politica merita continuità e di vedere il compimento di tanti punti programmatici portati avanti in una legislatura falcidiata da guerre e dal covid". Lo ha detto il governatore sardo uscente Christian Solinas, alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le regionali alla Fiera di Cagliari, dove sono attesi la premier Giorgia Meloni e i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Ricordando quanto fatto, il presidente della Regione, che si è fatto da parte dopo la candidatura del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha spiegato che è stato il "centrodestra a mettere mano alle storture fatte nelle legislature precedenti. Siamo la regione che ha gestito meglio la fase del covid e abbiamo chiuso l'accordo più importante sulle entrate - ha aggiunto - Abbiamo bisogno di portare avanti i tanti progetti: sono convinto che tutti insieme potremmo centrare l'obiettivo".

LUPI, 'GRAZIE A SOLINAS PER IL CORAGGIOSO PASSO INDIETRO' - "Abbiamo avuto un esempio qui sul palco di chi ha avuto il coraggio di fare un passo indietro per fare tutti un passo avanti. Grazie al presidente Solinas". Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, parlando dal palco del comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzo per le regionali in Sardegna. "Truzzo vincerà queste elezioni perché abbiamo il dovere di continuare a lavorare e a governare, abbiamo il dovere di misurarci sui risultati".

CESA, 'TODDE NON VUOLE I LEADER PERCHE' NON SI PARLANO, NOI UNITI' - "La nostra candidata alternativa non ha voluto i leader, la verità sta nel fatto che quei due signori non si parlano in Parlamento, c'è uno scontro continuo che riposte possono dare ai problemi della Sardegna? Essere qui per Paolo Truzzu è mostrare che non sarà solo, noi gli staremo accanto nella risoluzione dei problemi concreti, elaborati in un programma di poche cose concrete". Così Lorenzo Cesa, leader dell'Udc, dal palco del comizio di chiusura della campagna elettorale di Truzzu, candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Sardegna.

