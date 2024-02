Spari contro ambulatorio medico del sindaco nell'Oristanese

Nuovo atto intimidatorio ai danni di un amministratore locale in Sardegna. Nel mirino è finito Domenico Gallus, sindaco di Paulilatino (Oristano) e consigliere regionale uscente, ricandidato alle prossime elezioni. Qualcuno, usando probabilmente un'arma di piccolo calibro, ha sparato alcuni colpi contro le finestre dell'ambulatorio del primo cittadino. che è un dermatologo, in via Roma a Paulilatino, danneggiando due finestre.

L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa, forse la scorsa settimana, ma è stato scoperto solo oggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ghilarza e del Comando provinciale di Oristano che hanno avviato gli accertamenti.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Il sindaco si è presentato in caserma a Paulilatino per presentare una formale denuncia. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei residenti della zona, ma nessuno ha sentito o visto nulla.





