Genitori, alunni e prof S.Teodoro contro accorpamento con Budoni

Una protesta portata avanti dai genitori dei piccoli alunni e dal personale dell'istituto scolastico di San Teodoro: questa mattina si sono dati appuntamento alle 8 davanti alla scuola e hanno manifestato pacificamente contro la decisione della soppressione dell'autonomia scolastica e l'accorpamento con l'istituto di Budoni.

I bambini con cartelli colorati hanno fatto sentire la loro voce. Sconforto unanime per il mancato dialogo con gli enti regionali che "calano dall'alto una imposizione che il territorio non vuole accettare".

"San Teodoro è un paese in costante crescita, in assoluta controtendenza con le medie regionali e nazionali, ma che comunque viene fortemente penalizzato obbligando anche i genitori al pendolarismo per avere rapporti con l'istituzione scolastica e limitando fortemente anche le scelte didattiche e di programmazione di un corpo docente che si è sempre dimostrato vicino alle esigenze del territorio", dicono gli organizzatori e i rappresentanti scolastici.

La loro speranza è quella che l'assessorato regionale alla Pubblica Istruzione faccia un passo indietro e ascolti le esigenze e le proposte che potrebbero permettere di mantenere l'autonomia scolastica a San Teodoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA