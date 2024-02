Atto intimidatorio contro un sindaco del Nuorese

Nuovo atto intimidatorio nei confronti di un amministratore locale in Sardegna, a una settimana dal voto per le regionali. Stavolta nel mirino è finito il sindaco di Oniferi, Davide Muledda: la sua auto è stata data alle fiamme nel giorno della pentolaccia, proprio mentre i carri di carnevale sfilavano nel centro del Nuorese.

Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle 20 vicino al santuario della Madonna della pace, mentre il paese era in festa, alla presenza di tanti visitatori e cittadini del posto.

Appena scattato l'allarme sono arrivati i Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro che, nonostante la tempestività dell'intervento non sono riusciti a salvare il suv del sindaco, una Jeep. A quel punto la festa ha lasciato spazio all'amarezza per l'episodio di violenza nei confronti del primo cittadino: non c'è dubbio infatti che l'incendio abbia origini dolose.

I carabinieri del comando provinciale di Nuoro stanno ora indagando sulla vicenda.



