Conte su alleanza Pd-M5s "esperimento sardo per progetto serio'

L'alleanza guidata da M5s e Pd in Sardegna "è un esperimento che ha portato a costruire un progetto serio delle forze progressiste e civiche che hanno lavorato intensamente per un programma coeso, per obiettivi condivisi e con una candidata che è stata scelta in piena autonomia come la migliore interprete di questo progetto". Il leader del M5s Giuseppe Conte, nell'Isola per la campagna elettorale della sua ex vice ministra Alessandra Todde commenta il 'laboratorio politico' del centrosinistra in Sardegna, precisando di "rispettare la specificità sarda e le sue istanze di regione autonoma".

Per l'aspirante prima presidente donna della Sardegna un sostegno importante a otto giorni dal voto: "Siamo convinti che in questo momento ogni cosa serva per riuscire a spostarsi verso la nostra coalizione - ha risposto ai giornalisti in un punto stampa con il leader Conte a Quartu -, ben venga l'aiuto di Giuseppe Conte, così come c'è stato e ci sarà quello di Elly Schlein e di altri". Todde non vuole dare "nulla per scontato, si combatterà fino all'ultimo giorno e noi non ci tiriamo indietro".

E se il centrodestra ha già previsto per il 21 febbraio la chiusura della campagna con i tre big Meloni, Salvini e Tajani, nel campo largo non è ancora chiaro se si riuscirà a organizzare un evento con Conte e Schlein insieme. Di certo la segretaria del Pd tornerà in Sardegna martedì 20 febbraio, sarà a Carbonia, nel Sulcis, con Pierluigi Bersani, e in serata chiuderà a Cagliari. Ma la chiusura vera e propria della campagna di Alessandra Todde sarà il 23 febbraio, a due giorni dalle consultazioni, a Cagliari (dettagli da definire). Lo anticipa la stessa Todde: "La chiusura della campagna sarà sarda come è giusto che sia - spiega -: parleranno i segretari regionali, le persone che hanno deciso di metterci la faccia anche nella società civile, parleranno gli attori della coalizione. Poi ben vengano poi l'aiuto e il supporto nazionale, ma parleremo ai sardi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA