Conte: 'su agricoltori scaricabarile indegno governo Meloni'

"L'avevamo detto: questo è un governo delle tasse, quando c'è stata la legge di bilancio abbiamo cercato di dare un contributo con norme a favore degli agricoltori, ma eravamo consapevoli che sarebbe arrivata questa ondata di tagli".

È il terzo giorno in Sardegna per il leader del M5s Giuseppe Conte. Dopo Sassari, Nuoro e Oristano è arrivato nel sud dell'isola per sostenere la candidata governatrice del campo largo alle prossime regionali del 25 febbraio, Alessandra Todde, e chiuderà il suo tour questa sera a Cagliari.

Ha scelto i mercati, prima quello civico di San Benedetto a Cagliari, poi quello di Coldiretti Campagna Amica a Quartu Sant'Elena, nell'hinterland del capoluogo, terza città più popolosa della Sardegna. "Il governo non ci ha ascoltato, poi ha cercato i colpevoli: la Meloni se l'è presa come sempre con i governi precedenti e con Bruxelles, poi Lollobrigida se l'è presa col ministro Giorgetti - ha evidenziato l'ex premier al suo arrivo rispondendo ai cronisti -. Uno scaricabarile indegno, in realtà i colpevoli sono loro, hanno cercato di porre rimedio ma l'intervento sull'Irpef è modesto e insufficiente, rimane una grande sofferenza per un settore trainante del nostro sistema produttivo, gli agricoltori andrebbero ascoltati, ma andavano ascoltati per tempo".



