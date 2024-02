Conte, 'centrodestra litiga su tutto anche su terzo mandato'

"La maggioranza è divisa su tutto; litigano sulla protesta dei trattori e cercano di accusarsi a vicenda per le nuove tasse che hanno introdotto in agricoltura.

Litigano anche sul terzo mandato dei presidenti di Regione, sono d'accordo solo sulle nuove tasse e nuovi tagli", Lo afferma Giuseppe Conte, a Sassari, durante il suo tour elettorale in Sardegna a sostegno della candidata del campo largo Pd-M5s Alessandra Todde. "Sulla legge di Bilancio che ha introdotto nuove tasse, tagli e sacrifici agli italiani senza alcuna prospettiva di sviluppo per il Paese, tutte le forze di maggioranza erano perfettamente d'accordo", attacca.



