Conte, campo largo in Sardegna è un progetto credibile

Giuseppe Conte benedice l'alleanza del campo largo di centrosinistra a trazione Pd-M5s per le elezioni regionali in Sardegna a sostegno della candidatura di Alessandra Todde. "Mi auspico che i cittadini possano comprendere la serietà e la credibilità di questo progetto che riguarda un ampio fronte di forze civiche e politiche di matrice genuinamente progressista", dice a Sassari prima d un incontro pubblico all'Università.

'LA PREMIER CHIAMI NETANYAHU E CONDANNI AZIONE MILITARE'' - Netanyahu e condanni azione militare"Sulla guerra a Gaza il governo Meloni e la maggioranza sono ancora fermi all'astensione. Spero che con immediatezza il presidente Giorgia Meloni telefoni a Netanyahu, se è il caso litigando, per rappresentare con grande fermezza la condanna da parte dell'Italia intera di un'azione militare che ha portato sin qua vittime fra il 70% della popolazione palestinese". Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Sassari per un convegno all'Università e un tour elettorale a sostegno della candidata del campo largo Pd-M5s per le regionali, Alessandra Todde. "Il 70% delle vittime sono donne e bambini. È inaccettabile", chiarisce. "Lo dico nell'interesse stesso di Israele, la causa israeliana non può essere difesa e tutelata attraverso un'azione militare che si sta rivelando scellerata e indiscriminata".

'CENTRODESTRA LITIGA SU TUTTO' - "La maggioranza è divisa su tutto; litigano sulla protesta dei trattori e cercano di accusarsi a vicenda per le nuove tasse che hanno introdotto in agricoltura. Litigano anche sul terzo mandato dei presidenti di Regione, sono d'accordo solo sulle nuove tasse e nuovi tagli", Lo afferma Giuseppe Conte, a Sassari, durante il suo tour elettorale in Sardegna a sostegno della candidata del campo largo Pd-M5s Alessandra Todde. "Sulla legge di Bilancio che ha introdotto nuove tasse, tagli e sacrifici agli italiani senza alcuna prospettiva di sviluppo per il Paese, tutte le forze di maggioranza erano perfettamente d'accordo", attacca.

