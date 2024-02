Moratti incontra Vitol e i sindacati a Sarroch su Saras

Massimo Moratti, con il figlio Giovanni, è arrivato oggi a Sarroch, sede della raffineria Saras, per un incontro con i vertici di Vitol e i sindacati all'indomani del passaggio del 35% delle quote al gruppo olandese.

La Saras, una delle più grandi raffinerie del Mediterraneo e d'Europa con una capacità di lavorazione pari a 15 milioni di tonnellate annue (300.000 barili al giorno e il 20% della capacità di raffinazione italiana), è stata fondata dalla famiglia Moratti nel 1962.

Dopo il passaggio delle quote, Cgil, Cisl e Uil si erano detti preoccupati per il futuro dell'azienda in attesa della presentazione di un piano industriale.

Oggi il primo faccia a faccia.



