Bambino di 7 anni in bici investito da un'auto a Villasor

Piccolo ciclista di sette anni investito da un'auto ieri sera a Villasor: il bambino è stato trasportato al Brotzu di Cagliari in codice giallo, non è in pericolo di vita.

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri sono intervenuti in via Cimitero, incrocio via Brundu, dopo una segnalazione telefonica al 112.

La bici era stata urtata da una Opel Corsa, condotta da un quarantunenne del luogo.

I militari hanno eseguito i rilievi sul posto per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro.



