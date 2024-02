Volotea: da luglio collegamento tra Cagliari e Salerno

Nuovo collegamento aereo di Volotea dall'aeroporto di Cagliari: a partire dal prossimo 13 luglio si potrà volare a Salerno, con due frequenze alla settimana, il mercoledì e il sabato. Volotea è la prima compagnia aerea ad annunciare l'avvio delle proprie attività nello scalo di Salerno-Costa d'Amalfi.

"Questa rotta - sottolinea Valeria Rebasti, International market director della low cost spagnola - ci permette di aggiungere una nuova e importante destinazione alla nostra offerta presso l'aeroporto di Cagliari, a sostegno dell'economia del territorio e delle comunità locali. Tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l'opportunità di scoprire le bellezze del capoluogo sardo e i viaggiatori sardi potranno volare facilmente alla volta della costiera amalfitana".

Dallo scalo di Cagliari con Volotea si possono raggiungere 12 destinazioni, di cui sette in Italia (Ancona, Brindisi, Firenze, Salerno - novità 2024, Torino, Venezia e Verona), due in Francia (Marsiglia e Nantes), due in Spagna (Bilbao e Barcellona) e una in Grecia (Atene).



