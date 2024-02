Un video contro il bullismo per far riflettere i ragazzi

Alcune immagini emblematiche come quella di un birillo solo di fronte a un altro gruppo di birilli. O quella, stilizzata, di carnefice e vittima: il primo che attacca l'altro seduto per terra con la testa fra le mani.

Sono alcuni dei passaggi del video realizzato in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo dal Centro regionale di documentazione biblioteche per ragazzi e dalla biblioteca metropolitana ragazzi a Cagliari.

Diffusa anche una bibliografia sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo con i testi consigliati ai ragazzi, ai genitori e ai docenti. La giornata - si legge in una slide del video - è stata istituita a livello nazionale nel 2017 in concomitanza con il Safer internet day, la giornata per una rete più sicura. Lo scopo anche del video promozionale è quello di contrastare il bullismo, tanto fisico quanto virtuale, ma anche di far comprendere ai ragazzi la gravità e le conseguenze che alcune azioni possono avere sugli altri.



